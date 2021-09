Co jeść jesienią, by zyskać odporność? Odporność na jesień. Co jeść, aby zyskać odporność jesienią? Dieta na jesień 17.09.2021 Patrycja Wacławska

Dieta na jesień zwiększająca odporność? Jak nie dać się jesiennemu przesileniu? Co jeść jesienią, by zyskać odporność? Odpowiednie skomponowanie diety to jeden z ważnych kroków, jakie powinniśmy podjąć, przygotowując się do nadchodzącej jesieni. To, jakie produkty wybierzemy, będzie determinowało nasze samopoczucie i nastrój w jesienne dni.