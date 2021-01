Co łodzianin osiągnie w Australii? Kamil Majchrzak w Australian Open

Kamil Majchrzak na ostatniej prostej przygotowań. Kamil Majchrzak wkroczył w ostatnią i decydującą fazę przygotowań do pierwszego występu w nowym sezonie. Zawodnik LOTOS PZT Team wróci do Touru w przyszłym tygodniu, po ponad dwumiesięcznej przerwie, zakażeniu koronawirusem, a także z nowym trenerem - Szwedem Joakimem Nynstroemem - informuje Tomasz Dobiecki, Polski Związek Tenisowy

- Nie da się ukryć, że jest już bliżej, niż dalej i to pod każdym

względem. W przyszłym tygodniu zagram w turnieju ATP Melbourne

1/Adelaide, cokolwiek to dokładnie znaczy w tym zwariowanym kalendarzu

na otwarcie sezonu. Nie mogę się już doczekać pierwszego startu, bo

wiadomo, że rywalizacja o punkty to jest coś zupełnie innego.

Szczególnie po tak trudnym i dziwacznym dwutygodniowym etapie

przygotowań w ścisłym reżimie sanitarnym i pod dużą presją, że za

jakiekolwiek przekroczenie obowiązujących przepisów, czasem lekko

absurdalnych, grozić mogą poważne kary. Na pewno bardzo miło będzie

wrócić w miarę do normalności już za kilka dni i znowu poczuć dreszcz

emocji związany ze startem turniejowym - uważa Majchrzak. - Na pewno już czytając szczegółowe procedury obowiązkowej kwarantanny

dla każdego uczestnika Australian Open, można było poczuć ciarki na

plecach. Z góry było wiadomo, że będzie ciężko, ale też wszyscy mieli

mieć takie same warunki do przygotowań. Sprawa się skomplikowała, kiedy

w lotach czarterowych do Australii zdarzyły się pozytywne wyniki testów

na COVID-19, a każdy kto leciał pechowym lotem został na dwa tygodnie

zamknięty w pokoju hotelowym, bez możliwości wyjścia z niego w tym

czasie. Ja miałem szczęście, że ten problem nie dotyczył mojego

samolotu, więc od ponad tygodnia mogę normalnie trenować na korcie z

Francuzem Corentinem Moutetem, z którym wybraliśmy się do pary. Pierwsze

treningi mieliśmy w hali, ale potem wyszliśmy na otwarte korty. Drugi

tydzień również będziemy razem trenować, bo nie doszło do zapowiadanego

przez organizatorów poszerzenia grup treningowych - dodaje zawodnik

LOTOS PZT Team, zajmujący obecnie 108. pozycję w rankingu ATP Tour.

Zgodnie z bardzo szczegółowym regulaminem sanitarnym, który musieli

podpisać uczestnicy tegorocznego Australian Open, mogą oni opuszczać

swoje pokoje tylko na pięć godzin w ciągu dnia. W tym czasie mają

treningi tenisowe, korzystają z siłowni, czy też prowadzą treningi

kondycyjne poza hotelem. Natomiast ponad 70 uczestników lotów, w których

na pokładzie znalazły się osoby zakażone, nie ma takich praw, bowiem

wszyscy z urzędu zostali zakwalifikowani do 14 dniowej izolacji. Mogą

więc trenować tylko w swoich pokojach. - Na pewno nie jest to normalna sytuacja i w żaden sposób komfortowa,

chociaż wcześniej wydawało się, że np. po sześciu czy siedmiu

negatywnych wynikach testów na koronawirusa będą mogli jednak wyjść z

pokoju. Ale władze lokalne nie chcą ustąpić w tej sprawie, więc jest to

sytuacja naprawdę nie do pozazdroszczenia i na pewno odbije się w

znacznym stopniu na ich formie, ale też kondycji, nie tylko fizycznej,

ale i psychicznej. Ja na szczęście mam możliwość wyjścia z hotelu na

kilka godzin, odbijania piłek na korcie, a nie o ścianę w pokoju, więc

łatwiej mi sobie radzić w tej trudnej sytuacji. Na pewno wolałbym,

zamiast oglądać Netflixa czy siedzieć w pokoju 19 godzin na dobę, wyjść

normalnie na miasto, pójść do jakiegoś muzeum, coś zwiedzić. No ale

jest, jak jest, więc trzeba się podporządkować. Tym bardziej, że kary za

złamanie ograniczeń mogą być bardzo dotkliwe - powiedział Majchrzak.

- Na pewno nie można zarzucić organizatorom, że się nie starają,

natomiast w praktyce wiele rzeczy nie wychodzi na pewno im tak, jak

powinno. Chyba trochę sytuacja wszystkich przerosła. Chociaż dostarczono

zawodnikom rzeczy do ćwiczeń ogólnorozwojowych, to szczególnie ważne dla

tych objętych ścisłą kwarantanną. Ale jednak chwilami pewne rzeczy

trochę wydają się absurdalne. Na przykład przy schodzeniu z kortu zdarza

się, że po cztery i więcej razy trzeba dezynfekować ręce. Chociaż każdy

z nas to robi już odruchowo tuż po zakończonym treningu, to i tak co

parę metrów ktoś z obsługi przypomina i każe to zrobić, chociaż przed

chwilą to już zrobiłem na korcie. Wiadomo, że ci ludzie są w pracy i

mają jasne wytyczne, ale czasem bywa to już przesadne. Codziennie mamy

robione testy PSR na obecność wirusa, co też trochę bywa uciążliwe. Dość

słabym punktem jest catering, więc trzeba zamawia jedzenie z miasta, z

dostawą do hotelu. Ale nie ma co narzekać, trzeba to jakoś przetrwać i

się przygotowywać jak najlepiej tylko można do startów przed Australian

Open i w samym Wielkim Szlemie - dodał.

Tenisista LOTOS PZT Team pod koniec listopada trafił do Good To Great

Tennis Academy pod Sztokholmem i związał się z trenerem Jakimem

Nynstroemem, który w przeszłości był w czołowej dziesiątce rankingu ATP

Tour w singlu i deblu. Za jego przygotowanie fizyczne odpowiada Tim

Lindberg, a wspiera też Włoch Gianluca Marchiori, który będzie

towarzyszył Kamilowi podczas turniejów, jeśli jakieś obowiązki

uniemożliwią to Nynstroemowi. Jednak cykl przygotowawczy Polaka do

nowego sezonu przerwał pozytywny wynik testu na koronawirusa, w drugim

tygodniu grudnia. - Niestety w moim przypadku było to zakażenie, które nie przebiegło

bezobjawowo, wiec po przejściu wirusa musiałem bardzo spokojnie wznowić

treningi i przygotowywać się do pierwszych startów. Z każdym dniem i

treningiem na pewno czuję się coraz mocniejszy, ale jeszcze nie jestem

tak w 100 procentach gotowy do wyjścia na kort. Dlatego bardzo ważne

było dla mnie, że znalazłem się od razu w głównej drabince i nie

musiałem grać w eliminacjach do Australian Open w Dubaju, bo to mi dało

jeszcze dodatkowe trzy tygodnie na rozplanowanie przygotowań i nabranie

sił. Jak się to przełoży na moją formę, zobaczymy już w przyszłym

tygodniu, a potem w samym Wielkim Szlemie. Dla mnie jest ważne, że mogę

znowu rywalizować w dużych turniejach, bo to daje dodatkowe możliwości

rozwoju i awansu w rankingu. Moim celem na ten rok jest zbliżenie się do

Top 50 ATP, a może nawet wejście do czołowej 50-tki tenisistów świata,

dlatego muszę teraz jak najczęściej grać przeciwko najlepszym zawodnikom

- powiedział Majchrzak. Kamil jest jednym z czwórki polskich tenisistów, którzy 8 lutego staną

na starcie wielkoszlemowego Australian Open, obok Igi Świątek (17. w

rankingu WTA), Huberta Hurkacza (29. w rankingu ATP) i deblisty Łukasza

Kubota (9. w rankingu ATP Doubles). Wszyscy obecnie znajdują siew

Melbourne na obowiązkowej kwarantannie.

