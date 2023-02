Co mówi nauka o miłości? Dr Paulina Wigner mówi, że miłość zaczyna się od nosa

Czy pani jako biolog wie, skąd się bierze miłość?

Jak z tych neurotransmiterów powstaje uczucie?

Wygląd się nie liczy?

Oczywiście, że się liczy. Spacerując w chmurze feromonów odbieramy też informacje o czyimś wyglądzie i barwie głosu. W naszym mózgu znów następuje analiza: czy to co widzimy jest dla nas atrakcyjne, kojarzy się z domem rodzinnym, rodzicami, czy też niemiłe, bo np. kojarzy się z jakimś agresorem. Co ciekawe, mężczyźni i kobiety patrzą postrzegają siebie nawzajem w innym sposób. Najprościej mówiąc, mężczyzna jest wzrokowcem. Patrzy czy kobieta ma dobre proporcje ciała, ładną cerę i twarz. Kobieta z kolei analizuje ubiór mężczyzny, który może świadczyć o jego dobrym statusie i warunkach, jakie będzie mieć przyszłe potomstwo.

I jeśli nam się to wszystko spodoba, co się dzieje?

Wtedy wchodzimy w etap początkowej burzy neurohormonalnej, która rozpoczyna się od produkcji fenyloetyloaminy. To podstawowy hormon miłości, dzięki niemu widzimy partnera przez tzw. „różowe okulary”. Nie przeszkadza nam, że rozrzuca skarpetki po całym mieszkaniu i czy też nie opuszcza deski w toalecie. Taki stan może trwać nawet do czterech lat. Ale miłość to nie tylko fenyloetyloamina, działają też inne hormony: adrenalina i noradrenalina. To ich wyrzut powoduje, że serce zaczyna Nam szybciej bić i nawet po latach jesteśmy w stanie klatka po klatce odtworzyć pierwsze spotkania z ukochaną osobą. Mężczyzna zapamięta nawet odcień sukienki i fryzurę kobiety.