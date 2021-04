Co można zobaczyć w województwie łódzkim podczas majówki 2021? Zobacz, gdzie pojechać w majowy weekend podczas pandemii? 28.04.2021 Michał Kaźmierczak Krzysztof Kaniecki

Zobacz galerię (18 zdjęć) Osadnik Gajówka (lokalnie: Lazurowe Jezioro) – sztuczny zbiornik wodny zlokalizowany na terenie gminy Przykona, w pobliżu Lasek i Psar oraz drogi krajowej nr 72. Ma powierzchnię 100 ha.Zbiornik stanowi fragment dawnego wyrobiska KWB Adamów. Został wypełniony wodą i jest wykorzystywany jako składowisko popiołów i żużli przez Elektrownię Adamów, która transportuje je tutaj w formie pulpy. Charakteryzuje się lazurową taflą wody. Z uwagi na silnie zasadowy odczyn wody (pH około 12) i nieustabilizowane, grząskie brzegi, zabroniona jest kąpiel i chodzenie obwodem akwenu. W północnej części, przy lokalnej drodze, utworzono natomiast punkt widokowy (115 m n.p.m.), zapewniający możliwość oglądania panoramy zbiornika. Miąższość składowanych popiołów wynosi około 40 metrów. Odpady mają postać scementowanej skały.Nieco niżej, na wschód, u podnóża hałdy, znajduje się osadnik wód brudnych o powierzchni 8 ha. wikipedia Zobacz galerię (18 zdjęć)

Co można zobaczyć w województwie łódzkim podczas majówki 2021? Zobacz, gdzie pojechać w majowy weekend podczas pandemii? Co zobaczyć w województwie łódzkim? Co więc warto zobaczyć w regionie? Majówka to idealny czas na zwiedzanie atrakcji w regionie. Część z nich z powodu epidemii koronawirusa zostało zamkniętych. Do niektórych można za to zajrzeć bez przeszkód. Na naszej liście znalazły się atrakcje, które już można obejrzeć, lub wkrótce zostaną ponownie uruchomione dla zwiedzających.