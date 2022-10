Co o bolesnej porażce z Górnikiem mówili trener i piłkarze Widzewa?

Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa Łódź: - Kluczowa była pierwsza połowa, gdy popełniliśmy dwa-trzy błędy w prostych sytuacjach, po których padły bramki. My też kilka okazji stworzyliśmy, a nic nie chciało wpaść. Żałowałem zwłaszcza tej szansy tuż przed gwizdkiem, gdy mogliśmy się podnieść na 1:3, to mogło natchnąć zespół. Teraz będzie chwila oddechu, bo gramy dopiero w przyszłą niedzielę. Taki mecz nam się przydarzył, to nauka dla nas. Musimy robić swoją robotę, żeby w kolejnym spotkaniu szybko podnieść się po przerwanej serii, gdy ani nie przegrywaliśmy, ani nie traciliśmy bramek. Jedziemy dalej. Mamy dziewięć dni na to, żeby wyciągnąć wnioski i skoncentrować się na starciu z Radomiakiem.

Dominik Kun: - Trzy bramki straciliśmy po prostych błędach, zabrakło nam koncentracji, a potem nie byliśmy już w stanie odwrócić losów meczu. Mieliśmy swoje szanse w drugiej połowie, ale nic nie wpadło do sieci i musimy wyciągać wnioski po porażce. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy na jedną bramkę, więc szkoda naszej gry w obronie w pierwszej połowie. Po przerwie dobrze zareagowaliśmy, ale to był trudny mecz. Mam nadzieję, że ta porażka to wypadek przy pracy i wkrótce pokażemy, że dalej umiemy grać.

Patryk Stępiński: - To nie tak, że wszystko tego wieczoru było źle ani też nie tak, że w wygranych meczach graliśmy bezbłędnie - musimy wyeliminować błędy w obronie i nie pozwalać rywalom na wykorzystywanie sytuacji. Gol pozytywnie by nas napędził, ale brakło właśnie tego trafienia, by dostać jakiś pozytywny sygnał. Mamy jednak kilka dni na przemyślenie tego wieczoru - dla przeciwników nie jesteśmy anonimowi, oni też chcą nas rozpracować. Liczę, że mecze z Radomiakiem i Koroną będą okazją do zdobycia kolejnych punktów - chcemy jak najszybciej wrócić do wygrywania".

Mateusz Żyro:- Górnik nas wypunktował i nie ma wątpliwości, kto zwyciężył, ale z przebiegu meczu nie uważam, że Górnik na nas “siedział”. W ekstraklasie gdy tracisz szybko bramkę, trudno jest już odrobić stratę. W poprzednich meczach to my szybko napoczynaliśmy rywala, po czym lżej nam się grał. Wiem, że to frazes, ale wyciągniemy z tej porażki wnioski, a w niedzielę odpowiednio na to zareagujemy. Teraz przed nami praca i będziemy starali się udanie skończyć rundę.

Wypowiedzi za widzew.com.