Co oglądać w święta? 10 świątecznych filmów dla dzieci i dorosłych. Najlepsze filmy na Boże Narodzenie. Nie tylko "Kevin sam w domu"

Świąteczne filmy przez cały grudzień pojawiają się w programach telewizyjnych największych stacji. Jakie filmy świąteczne pojawią się w telewizji w tym roku? Programy telewizyjne dopiero są układane, ale jedno jest pewne. Kevina na pewno nie zabraknie. Jeden z największych świątecznych hitów - „Kevin sam w domu” pojawi się w programie jak zwykle w wigilijny wieczór. Ten świąteczny film stał się już bożonarodzeniowym rytuałem. Święta to szczególny czas, w którym spotykają się całe pokolenia rodzin. Święta przed telewizorem to nie musi być ostateczność. Świąteczne filmy mogą połączyć, być pretekstem do rozmów, zabaw i żartów. Sprawdź TOP 10 świątecznych filmów na Boże Narodzenie. Widziałeś je wszystkie?ZOBACZ NA KOLEJNYCH SLAJDACH >>>

