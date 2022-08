Zlot foodruckówOd piątku do niedzieli przed Halą Sportową MOSiR (ul. Skorupki 21) pojawią się foodtrucki z ulicznym jedzeniem z całego świata oraz ławy i stoły. Foodtrucki działać będą w piątek od godz. 15 do 22, w sobotę od 12 do 22 i w niedzielę od 12 do 20. Dla dzieci będą dmuchańce i strefa zabaw, a w niedzielę gośćmi będą bohaterowie bajki Psi Patrol.CZYTAJ DALEJ>>>.

Krzysztof Szymczak