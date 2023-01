Co robić w ten weekend w Łodzi? Będą koncerty i imprezy w klubach. Sprawdź nasze propozycje

Wydarzenia i imprezy w Łodzi w ten weekend

Sprawdź, gdzie można wybrać się w Łodzi w ten weekend. Na piątek, sobotę i niedzielę (od 27 do 19 stycznia) łódzkie kluby proponują wiele imprez muzycznych. Na najbliższy weekend przypada również 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach którego Manufaktura zaplanowała dla łodzian moc atrakcji.

Co robić w Łodzi w ten weekend?

Jeśli nie masz jeszcze planów na ten weekend? Zobacz, jakie imprezy proponują łódzkie kluby, na przykład: Lordi's Club, Hype, El Cubano i inne.

Największym wydarzeniem w Łodzi w tym tygodniu będzie 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na rynku przed Manufakturą odbędzie się koncert artystów, takich jak między innymi Black Radio, Nation of Wild, Klangor, Age Connect i Lidia Kopania, Let See Thin, Sebastian Wojtczak czy Naked Root. Gwiazdą wieczoru będzie niewątpliwie Maryla Rodowicz.