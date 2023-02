Co robić w weekend w Łodzi? Wydarzenia w Łodzi w piątek, sobotę i niedzielę 17-19 lutego w centrach handlowych i w mieście LISTA Matylda Witkowska

Imprezy weekendowe i wydarzenia w Łodzi w dniach 17-19 lutego 2023. To już ostatni weekend karnawału i w Łodzi odbywa się wiele karnawałowych imprez. Za to łódzkie centra handlowe proponują w ten weekend głównie kiermasze i bazary. Co można robić w weekend 17-19 w Łodzi?