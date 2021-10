Co robić w weekend w Łodzi? Wydarzenia w Łodzi w weekend 22-23 października! Imprezy w Łodzi 23.10.2021

Kurs Tai Chi dla początkującychTai Chi to starochińska forma aktywności ruchowej praktykowana współcześnie przez miliony ludzi na całym świecie, by zrównoważyć ciało, oddech i umysł. U podstaw jest to sztuka walki, obecnie traktowana głównie jako doskonałe narzędzie do poprawy zdrowia, odprężenia ciała i umysłu.Nowe grupy początkujące ruszają od 15 września, jednak bezpłatne treningi zapoznawcze będą odbywać się do końca września.KIEDY:22 października (piątek) 20-21:30GDZIE:ulica płk. Stanisława Więckowskiego 35