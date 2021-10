Co robić w weekend w Łodzi? Wydarzenia w Łodzi w weekend od 8 października. Food Trucki, nartorolki, Metallica! Imprezy w Łodzi 8.10.2021 Eryk Kielak

W ten weekend w Łodzi nie zabraknie atrakcji. Od Food Trucków, przez koncert Metallica, aż po zamknięcie sezonu motocyklowego. Każdy znajdzie coś dla siebie! Zobacz galerię (14 zdjęć)

Początek jesieni to czas żeby zaszyć się w domu i nie wychodzić na miasto? Nic bardziej mylnego! W najbliższych dnia w Łodzi będzie aż roić się od wydarzeń, na których nie może Was zabraknąć. W ten weekend w Łodzi będą foodtrucki, stand up, koncert Metallica, a także wiele innych atrakcji. Zobacz co będzie działo się już w ten weekend w Łodzi i okolicy.