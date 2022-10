Co stosować na grypę? Herbata z imbirem na przeziębienie. Naturalne sposoby na odporność. Jak zwalczyć przeziębienie? 18.10.2022

Przeziębienie a grypa

Słowa przeziębienie i grypa często są traktowane jako synonimy. Należy jednak pamiętać, że pomimo, iż są to infekcje wywoływane przez wirusy mają one różny przebieg.

Za grypę odpowiada wirus grypy. Samopoczucie szybko się pogarsza. Nagle zaczynamy odczuwać dreszcze, temperatura ciała wzrasta znacząco, odczuwamy ból głowy i bóle mięśni. Często dochodzi do tego ból gardła oraz uporczywy kaszel. Dolegliwości trwają zwykle od tygodnia do dwóch.

Przeziębienie powoduje wiele wirusów. Dolegliwości, w przeciwieństwie do grypy, następują powoli. Przy przeziębieniu bardzo często występuje katar, lekki ból gardła oraz chrypka. Objawy zwykle mijają po kilku dniach i nie powodują powikłań.