Co ten ŁKS Łódź wyrabia? Na potęgę kupuje piłkarzy

W środę klub pozyskał 17-letniego Mateusza Kowalczyka z którym podpisał trzyletnią umowę. Piłkarz, póki co, przewidziany jest do drużyny trzecioligowych rezerw. Zawodnik jest wychowankiem czwartoligowej Ząbkovii z którą wywalczył w minionym sezonie mistrzostwo grupy warszawskiej IV ligi mazowieckiej. W barażach o awans do grupy pierwszej III ligi jego drużyna ustąpiła jednak Pilicy Białobrzegi.

Mateusz Kowalczyk strzelił w lidze 12 goli dla swojej drużyny. Treningi w nowym klubie rozpocznie 12 lipca z zespołem rezerw. ŁKS był pierwszym klubem, który zainteresował się moją osobą na poważnie - mówi nowy gracz klubu z alei Unii 2. - To prawda, że były jakieś zapytania z klubów ekstraklasy i pierwszej ligi, ale czułem od początku, że właśnie w Łodzi rozwinę się najbardziej jako zawodnik. Podoba mi się miasto. Podoba mi się klub, a także to w jaki sposób jest zorganizowany. Nie musiałem się długo zastanawiać, bo tez i bardzo mi się podoba pomysł ŁKS na mnie. Postawiłem na piłkę seniorską, a tutaj jest drużyna i w pierwszej lidze i trzeciej lidze. Do tego nie sposób nie wspomnieć o świetnej organizacji, która panuje w klubie.