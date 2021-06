Co ten ŁKS Łódź wyrabia?Na potęgę kupuje piłkarzy

W środę klub pozyskał 17-letniego Mateusza Kowalczyka z którym podpisał trzyletnią umowę. Piłkarz, póki co, przewidziany jest do drużyny trzecioligowych rezerw. Zawodnik jest wychowankiem czwartoligowej Ząbkovii z którą wywalczył w minionym sezonie mistrzostwo grupy warszawskiej IVligi mazowieckiej. W barażach o awans do grupy pierwszej III ligi jego drużyna ustąpiła jednak Pilicy Białobrzegi.Mateusz Kowalczyk strzelił w lidze 12 goli dla swojej drużyny. Treningi w nowym klubie rozpocznie 12 lipca z zespołem rezerw. ŁKS był pierwszym klubem, który zainteresował się moją osobą na poważnie - mówi nowy gracz klubu z alei Unii 2. - To prawda, że były jakieś zapytania z klubów ekstraklasy i pierwszej ligi, ale czułem od początku, że właśnie w Łodzi rozwinę się najbardziej jako zawodnik. Podoba mi się miasto. Podoba mi się klub, a także to w jaki sposób jest zorganizowany. Nie musiałem się długo zastanawiać, bo tez i bardzo mi się podoba pomysł ŁKS na mnie. Postawiłem na piłkę seniorską, a tutaj jest drużyna i w pierwszej lidze i trzeciej lidze. Do tego nie sposób nie wspomnieć o świetnej organizacji, która panuje w klubie.

Jeśli chodzi o pierwszy zespół, to w środę piłkarze przechodzili badania wydolnościowe.W czwartek (1 lipca) łodzianie wyjeżdżają na obóz do Woli Chorzelowskiej. Powrót zaplanowany jest na 9 lipca, natomiast już w tę sobotę rozegrają mecz sparingowy z występującą w PKOEkstraklasie Stalą Mielec.W kadrze zespołu prowadzonego przez doświadczonego trenera Włodzimierza Gąsiora jest od niedawna 17-letni Michael Wyparło, który pierwsze kroki futbolowe stawiał na alei Unii 2. Jego ojciec Bogusław Wyparło, czyli Bodzio W. zdobywał w roku 1998 mistrzostwo Polski z łódzkim klubem. Na alei Unii 2 spędził zresztą wiele wspaniałych sportowo lat.

Tymczasem Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił terminarz I ligi na sezon 2021/2022. Pierwszą kolejkę zaplanowano na weekend 31 lipca- 1 sierpnia. Łodzian czeka wyjazdowe spotkanie z GKS Tychy. W drugiej kolejce (7-8 sierpnia) ŁKS zmierzy się na swoim boisku ze Skrą Częstochowa. Dopiero w 14 kolejce (23-24 października) rozegrane zostaną derby Łodzi. Gospodarzem będzie Widzew. Ostatni a kolejka pierwszej rundy 13-14 listopada. ŁKS gra u siebie z GKSKatowice. W tym roku zaplanowano jeszcze trzy kolejki z wiosny. Ostatnia 4-5 grudnia. Wiosna startuje 5-6 marca. ą