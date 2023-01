Co z preferencyjnym węglem? W Łodzi skończyła się zeszłoroczna dostawa, Kutno zamówiło pierwotnie za mało

Węgiel preferencyjny z zimowej dostawy wyprzedany w Łodzi. Co będzie dalej?

- Plac jest pusty, a ludzie dzwonią do urzędu miasta, do MPO, do radnych – mówi Tomasz Kacprzak (KO) łódzki radny.

Brak wystarczających dostaw węgla po preferencyjnych cenach zgłosiło też Kutno. Tam jednak pierwotne zamówienie okazało się za małe. Gdy w listopadzie miasto podpisywało umowę z PGG mieszkańcy złożyli wnioski tylko na 525 ton węgla. Jednak do 30 grudnia zapotrzebowanie mieszkańców zwiększyło się aż do 1200 ton i nie zostało jeszcze zrealizowane. Kutno wydaje więc węgiel na zeszłoroczne wnioski z przydziału tegorocznego, ale to nadal za mało. - Do ostatecznego załatwienia wniosków z roku ubiegłego brakuje nam jeszcze minimum 240 ton opału – informuje Joanna Brylska, kierownik biura prasowego UM w Kutnie. Prezydent wystąpił do Polskiej Grupy Górniczej o dodatkowe przydziały.