Co znaczą łezki, kropki, węże na ciałach więźniów? Tatuaże więzienne - rodzaje i znaczenie 11.02.2024

Więzienne tatuaże symboliczne i tatuaże oznaczające profesję więźnia

Funkcją więziennych tatuaży jest często odstraszenie, budzenie lęku oraz grozy, ale również pokazanie siły i odwagi właściciela. Do takich tatuaży można zaliczyć te nawiązujące do: diabłów, piratów, wikingów, wampirów, a nawet duchów. Wielu osadzonych tatuuje sobie znaki i napisy o tematyce erotycznej. Co one oznaczają? Sprawdź w galerii poniżej!