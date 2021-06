Co zobaczymy w Muzeum Widzewa? Oficjalne otwarcie Muzeum Widzewa. Galeria zdjęć

1 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie Muzeum Widzewa Łódź - pierwszego oficjalnie zarejestrowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum klubu piłkarskiego w Polsce.

W uroczystości otwarcia Muzeum Widzewa wzięli udział byli piłkarze i trenerzy Widzewa Łódź, przedstawiciele Stowarzyszenia RTS, spółki Widzew Łódź SA oraz lokalnych i krajowych władz. Jak czytamy na stronie widzew.com, Muzeum Widzewa Łódź zostało podzielone na cztery strefy. Pierwsza z nich - pod nazwą "Początek" - nawiązuje do początku XX wieku, kiedy powstawał Widzew. Znajdują się tam liczne nawiązania do środowisk robotniczych, z których wywodzi się klub. Druga strefa - "Stara hala" - przypomina starą halę sportową, a znajdują się w niej pamiątki dotyczące wszystkich sekcji Widzewa. W trzeciej strefie - pod nazwą "Wielki Widzew" - umieszczono eksponaty z okresu począwszy od lat 70. do lat 80. i niezapomnianych występów czerwono-biało-czerwonych w europejskich pucharach. Jest to strefa poświęcona wyłącznie piłce nożnej. W strefie czwartej - "Stadion" - prezentowana jest najnowsza historia Widzewa.

Uroczyste otwarcie Muzeum Widzewa odbyło się 1 czerwca. Pierwszymi gośćmi placówki byli uczniowie łódzkich szkół, którzy z okazji obchodzonego Dnia Dziecka mogły zwiedzić nie tylko Muzeum, ale i stadion przy al. Piłsudskiego 138. Następnie do placówki zaproszono dziennikarzy. - Staraliśmy się przygotować ciekawą ekspozycję, umożliwiającą nie tylko oglądanie pamiątek, ale również wywołującą rozmowy i przywołującą wspomnienia. To jednak dopiero początek naszej drogi. Szacujemy, że na razie wykorzystaliśmy około połowy potencjału tego miejsca, m.in. pod względem multimediów. Muzeum jest przygotowane do tego, by być atrakcyjnym dla zwiedzających zarówno pod względem formy, jak i treści - mówił dziennikarzom Tomasz Gawroński, dyrektor Muzeum Widzewa. - Gdy sześć lat temu powoływaliśmy Stowarzyszenie RTS, nie mieliśmy prawa do żadnego eksponatu, które obecnie znajduje się w Muzeum, a nawet nie posiadaliśmy prawa do używania naszego herbu. Dzięki ciężkiej pracy wielu osób udało się jednak krok po kroku odzyskać wiele z tych cennych przedmiotów i teraz możemy je eksponować w tym wyjątkowym miejscu. Uważam, że będzie to miejsce atrakcyjne nie tylko dla kibiców Widzewa, ale również dla wszystkich turystów odwiedzających Łódź - powiedział Piotr Pietrasik, przewodniczący Stowarzyszenia RTS.

W oficjalnym otwarciu Muzeum Widzewa Łódź wzięli udział m.in. były trener Widzewa Bronisław Waligóra, byli piłkarze, w tym Wiesław Wraga, Andrzej Grębosz i Krzysztof Kamiński, przedstawiciele Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź, Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółki Widzew Łódź SA. Na uroczystości pojawili się również Waldemar Buda - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Adam Pustelnik - wiceprezydent Łodzi, Marcin Gołaszewski - przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Marek Kondraciuk - dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, radni Rady Miejskiej w Łodzi, przedstawicie Urzędu Marszałkowskiego, sponsorzy i partnerzy Muzeum Widzewa. - Siłę klubu buduje się nie tylko przez sport, ale również przez dbałość o historię. W tym kierunku idą wszystkie wielkie kluby w Europie i powinniśmy ich w tym naśladować. Dobrze, że wokół Widzewa Łódź znajdują się ludzie, którzy cechują się zaangażowaniem i wytrwałością w tworzeniu oraz organizowaniu takich projektów, jak Muzeum Widzewa. Udało się odzyskać sporą część historycznych pamiątek związanych z Widzewem, ale sądzę, że może ich być jeszcze więcej - mówił minister Waldemar Buda.

- Bardzo cieszę się, że Widzew Łódź pielęgnuje pamięć o latach chwały - okresie Wielkiego Widzewa z lat. 80. czy meczach Ligi Mistrzów, kiedy drużyna walczyła jak równy z równym z Borussią Dortmund czy Atletico Madryt, co teraz w polskiej piłce wydaje się niemożliwe. To kawał pięknej historii Łodzi i całej polskiej piłki, za której pielęgnację bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym. Dzięki temu możemy wrócić do momentów, przy których wielu kibiców przeżywało najlepsze chwile swojej młodości - powiedział Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. Kibice będą mogli odwiedzać Muzeum Widzewa od 4 czerwca. W dni powszednie będzie czynne od 11:00 do 19:00, w soboty - od 11:00 do 16:00 (w niedziele będzie nieczynne, poza niedzielami meczowymi). W pierwszych miesiącach działalności - ze względu na panujące obostrzenia - kibice, którzy zdecydują się wybrać do Muzeum, będą musieli zarejestrować się na konkretny wybrany przez siebie termin. Szczegóły dotyczące zapisów pojawią się w najbliższych dniach.

