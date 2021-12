Co zrobić, gdy bigos będzie za kwaśny lub zbyt słony? Zbyt kwaśny bigos: co zrobić? Bigos na święta z kapusty kiszonej i białej 3.12.2021 Dariusz Pawłowski

Bigos staropolski przygotowuje się z kiszonej i białej kapusty, różnych rodzajów mięs, kiełbasy, boczku, grzybów, śliwek i czerwonego wina. 123RF Zobacz galerię (6 zdjęć)

Tradycyjny bigos należy do najchętniej spożywanych potraw świątecznych. I choć mówi się, że najlepszy jest ten, nad którym "pracuje" się przez kilka dni, jego przygotowanie nie należy wcale do wyjątkowo trudnych. Ze względu na używane do przygotowania bigosu składniki może się jednak przydarzyć nieszczęście - danie okaże się za kwaśne lub zbyt słone. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji?