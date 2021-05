Codzienny HOROSKOP na 3 maja 2021 roku! Horoskop na poniedziałek dla Byka i Wagi i pozostałych znaków zodiaku. Horoskop na dziś 3.05.2021

HOROSKOP NA PONIEDZIAŁEK. CODZIENNY HOROSKOP NA 3 MAJA 2021 DLA WSZYSTKICH ZNAKÓW ZODIAKU

BYK (21.04 - 21.05)

Codzienny horoskop na poniedziałek podpowiada: Dziś niewskazane jest podejmowanie wiążących decyzji. Nie wszystko w twoim życiu zawsze musi być poukładane.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06)

Horoskop na 3 maja 2021 radzi: Przed południem będziesz w większej zgodzie ze światem i ludźmi. Wieczorem raczej unikaj konfrontacji i sporów.

RAK (22.06 - 22.07)

Wielu z was odczuje dziś silne emocjonalne podekscytowanie czy też wewnętrzny niepokój. Horoskop dzienny mówi: Zaakceptujcie to, co przynosi los.

LEW (23.07 - 22.08)

Drobne kłopoty mogą sprawić, że zbuntujesz się przeciw komuś lub czemuś. Horoskop na poniedziałek podpowiada: Trudne decyzje podejmuj na chłodno.

PANNA (23.08 - 22.09)

W rozmowie z aktualnym partnerem postaraj się nie chwalić swoimi podbojami z przeszłości. Horoskop na dziś mówi: Kieruj się zdrowym rozsądkiem.