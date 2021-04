Codzienny HOROSKOP na czwartek. Horoskop 29 kwietnia 2021 roku Co mówią gwiazdy w horoskopie na jutro? Horoskop na dziś 29.04.2021

HOROSKOP NA 29 KWIETNIA. ZNAKI ZODIAKU W HOROSKOPIE NA CZWARTEK

BYK (21.04 - 21.05)

Osoby wolne znajdą niedługo ciekawą osobę do konwersacji, osoby zajęte mogą liczyć na stabilizację w związku. Horoskop na dziś przypomina: Maj to miesiąc miłości.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06)

Horoskop dzienny ostrzega: Nie spoufalaj się za bardzo z pracownikami. Mogą to wykorzystać i plotkować o twoich prywatnych sprawach. A to nie będzie fajne.

RAK (22.06 - 22.07)

Horoskop na czwartek radzi: Jeśli planujesz wziąć kredyt to lepiej odłóż to na inny okres. Teraz nie jest dobry dla ciebie moment do podejmowania finansowych decyzji.

LEW (23.07 - 22.08)

Spodziewaj się atrakcyjnej oferty przygotowanej specjalnie dla ciebie - musisz ją przyjąć. Horoskop dzienny podpowiada: Dzięki niej masz szansę na rozwój kwalifikacji!