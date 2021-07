Codzienny horoskop na jutro. Co mówią znaki zodiaku? Co czeka cię we wtorek 13 lipca? Horoskop na wtorek 13.07.2021. Horoskop na dziś

Nie składaj broni, jeszcze nie wszystko stracone. Przemyśl wszystko jeszcze raz, zbierz resztę sił, zawołaj wsparcie i do boju. Uwierz, że może się udać, tylko nie możesz dać sobie wmówić, że jesteś za słaby.

Ostatnio coraz częściej czujesz, że pogłębia się przepaść między tobą i partnerem. Jeśli nic z tym nie zrobicie, może skończyć się źle. Dlatego jak najszybciej usiądźcie razem i powiedzcie sobie, co jest nie tak.

Trudno jest zmobilizować się do działania od samego rana i do tego ostatniego dnia w tygodniu. Pomyśl jednak o tym, że im szybciej zaczniesz, tym szybciej skończysz.

WAGA (23.09-22.10)

Nie bierz do siebie tego, że ktoś jest zdenerwowany z powodu własnych problemów. Jego słabszy nastrój nie powinien mieć na ciebie wpływu. Jesteś empatyczny, ale ta cecha często obraca się przeciw tobie, tak jak teraz.

SKORPION (23.10-21.11)

Postaraj się utrzymać dobry nastrój, wiesz przecież, że potrafisz się nim dzielić i gdy tylko zaczynasz się śmiać, za chwilę śmieje się całe biuro. Przy piątku warto więc nieco rozluźnić atmosferę.

STRZELEC (22.11-21.12)

Nie zniechęcaj się, nawet jeśli teraz, dzisiaj, cała sprawa nie wygląda na ciekawą i przyszłościową. Czasem z niepozornych kwestii powstają wielkie przygody, które mają wpływ na całe nasze życie.

KOZIOROŻEC (22.12-19.01)

Nie bądź takim pesymistą, przecież rzeczywistość nie wygląda wcale tak tragicznie. Kreujesz się na poszkodowanego, żeby wszyscy cię pocieszali i klepali po ramieniu. Nie tędy droga, za chwilę prawda wyjdzie na jaw.

WODNIK (20.01-18.02)

Pamiętaj, że nie jesteś w swoich zmaganiach sam. Czasem wewnętrzny upór nie pozwala ci dopuścić bliskich do siebie, ale wiedz, że oni stoją za tobą murem, bez względu na to, co się stanie, teraz czy w przyszłości.

RYBY (19.02-20.03)

Pamiętaj, że nie jesteś w swoich zmaganiach sam. Czasem wewnętrzny upór nie pozwala ci dopuścić bliskich do siebie, ale wiedz, że oni stoją za tobą murem, bez względu na to, co się stanie, teraz czy w przyszłości.

HOROSKOP DZIENNY NA 13.07.2021