Codzienny HOROSKOP na niedzielę 16 maja 2021 roku! Horoskop dla każdego znaku zodiaku. Horoskop dla Byka. Horoskop na dziś 16.05.2021

BYK (21.04 - 21.05) Po co bierzesz na siebie dodatkowe obowiązki, skoro nie radzisz sobie z tym, co już masz w planach? Szef cię za to z pracy nie wyrzuci.

WODNIK (21.01 - 18.02) Codzienny horoskop na niedzielę ostrzega: Masz na głowie dość problemów, a jeszcze ktoś dokłada ci swoje. Nie pozwól mu na to, bo nigdy nie wyjdziesz na prostą ze swoim życiem.

RAK (22.06 - 22.07)

Żyj własnym życiem i zostaw za sobą problemy innych, zwłaszcza tych, którzy odwracają się od ciebie, kiedy ty akurat jesteś w potrzebie.

LEW (23.07 - 22.08)

Masz niewiele czasu, aby naprawić to, co zepsułeś. Dobrze wiesz, że to twoja wina i najwyższa pora spuścić głowę i przeprosić tę osobę.

PANNA (23.08 - 22.09)

Nowe mieszkanie, nowa praca, nowe życie. W twoim życiu ostatnio dużo się dzieje, ale musisz stawić czoło tym trudnościom. To minie.

WAGA (23.09 - 22.10)

Nie ma sensu dłużej trwać w tym marazmie. To, co się stało, już się nie odstanie. Pora wyjść do ludzi i się już nie zadręczać. Więcej optymizmu!