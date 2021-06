Codzienny Horoskop na poniedziałek. Horoskop na jutro. Wróżba na 7 czerwca 2021. Horoskop dla Raka i Strzelsca. Horoskop na dziś 7.06.2021

"Co nagle to po diable" taka dewiza sprawdza się dobrze w twoim postępowaniu, wszak Lew ze spokojem musi upatrzyć cel... i działać! - mówi horoskop dzienny na poniedziałek 7 czerwca 2021 .

RYBY (19.02 - 20.03)

Horoskop dzienny na 7 czerwca 2021 radzi: Partnera podziwiasz jako obiekt seksu - to nie w porządku, bo nie zwracasz uwagi na to, co on czuje. Tym samym obrażasz go jako osobę.

BARAN (21.03 - 20.04)

Horoskop dzienny podpowiada: Musisz rozwiązać jakiś ważny problem związany z przeszłością. Przemyśl i podejdź do sprawy z rozwagą. Pozbędziesz się ciężaru.

BYK (21.04 - 21.05)

Zmiana na lepsze wymaga od ciebie zdecydowanej walki. Horoskop na poniedziałek mówi: Dlatego jeżeli masz dziś okazję, nie wahaj się. A jeśli trzeba - po prostu zaryzykuj.