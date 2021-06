Codzienny HOROSKOP na środę 23 czerwca 20221. Horoskop dla Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca. Horoskop na dziś 23.06.2021

RYBY (19.02 - 20.03) Weź pod uwagę opinię osób zachowawczych czy ostrożnych. Zaufaj ich intuicji - pamiętaj, że nie zawsze to ty musisz mieć rację.

WODNIK (21.01 - 18.02) Dziś będziesz odważny, pewny siebie, będzie w tobie siła argumentacji. Horoskop dzienny podpowiada: Wykorzystaj to i załatw wszystkie zaległe sprawy.

WAGA (23.09 - 22.10)

Warto trochę poleniuchować i skupić się na codziennych zajęciach. Nie żyj tylko stresami z pracy, naucz się relaksować.

BYK (21.04 - 21.05)

Grożą ci pomyłki, błędy, zguby i możesz mieć nierealne oczekiwania wobec innych - ale pamiętaj, że to normalny element życia.

SKORPION (23.10 - 21.11)

Dzisiejszy dzień sprzyja dokonywaniu zmian w życiu, pamiętaj tylko, by nie działać pochopnie i unikać słomianego zapału.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06)

Codzienny horoskop podpowiada: Nie oceniaj ludzi po pozorach. Wnikliwie przyglądaj się ofertom i propozycjom, jakie dzisiaj otrzymasz. Myśl perspektywicznie.

STRZELEC (22.11 - 21.12)

Będziesz pełen energii i zapału do pracy. Do czegokolwiek się weźmiesz, będzie miało to pozytywny rezultat. Naprawdę dobry dzień.