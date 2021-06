Codzienny horoskop sobotę. Horoskop na weekend dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na 26 czerwca 2021. Horoskop na dziś 26.06.2021

HOROSKOP CODZIENNY NA SOBOTĘ. ZNAKI ZODIAKU W HOROSKOPIE NA WEEKEND

RAK (22.06 - 22.07)

Horoskop codzienny mówi: Fajnie jest wam razem, dobraliście się jak w korcu maku. Będziecie planować wyjazd na wakacje, to wasz wspólny cel.

LEW (23.07 - 22.08)

Nie musiałeś brać dzisiaj dyżuru i tak wiecznie wszystkich wyręczasz. Horoskop na sobotę podpowiada: Odeśpij, zregeneruj siły, bo nigdy nie masz czasu dla siebie.

PANNA (23.08 - 22.09)

Horoskop codzienny podpowiada: Spotkasz dzisiaj kogoś, kogo nie lubisz. Po bliższej rozmowie stwierdzisz, że bardzo się myliłeś co do tej osoby.

WAGA (23.09 - 22.10)

Horoskop na sobotę radzi: Jesteś dzisiaj w centrum zainteresowania. Z tobą nie można się nudzić i to jest fajne. Żarty i wygłupy Wagi są rozbrajające.

SKORPION (23.10 - 21.11)

Horoskop codzienny mówi: Dziecko jest ci bardzo potrzebne, to mogłoby być piękne ukoronowanie miłości, którą intensywnie przeżywasz.

STRZELEC (22.11 - 21.12)

Propozycja współpracy warta przeanalizowania, musisz ją dokładnie przemyśleć. Horoskop dzienny podpowiada: Dzisiaj doskonała okazja, masz dużo spokoju.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01)

Horoskop na sobotę ostrzega: Wchodzenie w trójkąt to ryzykowna sprawa. Pamiętaj o przysłowiu: Nie kradnij kur ze swojego podwórka.