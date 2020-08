Coolinaria. Festiwal kulinarny na podwórku przy ul Piotrkowskiej 89. To pierwszy taki festiwal w Łodzi

Do końca weekendu knajpki z podwórka przy ul. Piotrkowskiej 89 zapraszają do degustacji dań z owoców morza i wina. W ramach pierwszego festiwalu Coolinaria sześć restauracji pasażu: włoskie Bellanapoli, libańska Hamra, japońskie House of Sushi, hiszpańskie Las Tablas, japońska Ramenownia oraz azjatycki The Chef serwuje dania oraz pasujące do nich wina w stałej festiwalowej cenie: 25 zł za danie + 5 zł za kieliszek wina.

– Wśród propozycji znalazły się szaszłyki z krewetek połączone z soczystymi owocami, gorący ramen z dodatkiem krewetkowego popcornu, ośmiornica w puszystej bułeczce bao, czy pachnące Italią owoce morza w lekkim pomidorowym sosie – dodaje Izabella Borowska z portalu Jemy w Łodzi, który jest partnerem wydarzenia.

Festiwalowi towarzyszą atrakcje. Można wygrać hulajnogę elektryczną, a w niedzielę podwórko wypełni się bańkami mydlanymi, dlatego szczególnie zaproszone są rodziny z dziećmi.