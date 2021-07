Coraz więcej pielęgniarek w Łódzkiem jest w wieku emerytalnym. Kto zajmie się nami za kilka lat? Raport izby pielęgniarek i położnych

Co czwarta pielęgniarka w Łódzkiem w wieku emerytalnym

W województwie łódzkim prawie co czwarta czynna zawodowo pielęgniarka i położna jest w wieku emerytalnym – alarmuje ich samorząd zawodowy. Z 21 tys. osób wykonujących ten zawód, prawie 5 tys. jest w wieku powyżej 60 lat. Podobnie jest w całym kraju – z danych izby wynika, że 27 proc. zatrudnionych pielęgniarek i położnych ma już prawa emerytalne.

W województwie łódzkim średni wiek czynnej zawodowo pielęgniarki wynosi aż 55,5 roku i jest wyższy od średniej krajowej, która wynosi 53,2. Podobnie jest z wiekiem położnych. W regionie łódzkim mają one średnio 51,6 roku, w Polsce 51 lat.

Starzenie się pracowników się pogłębiać. W najbliższych latach prawo do emerytury będzie zdobywać około 9 tys. osób, z szacunków izby wynika, że zastąpi je około 5,6 tys, młodych osób. To oznacza, że brak rąk do pracy będzie jeszcze większy. W 2030 roku aż 31 szpitali w Łódzkiem będzie obsługiwanych przez emerytowane pielęgniarki i położne.