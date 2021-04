Cudowne rękodzieło: ozdoby, rzeczy codziennego użytku a nawet biżuteria. Do kupienia "za grosze"

Pod Skierniewicami powstał Zakład Aktywizacji Zawodowej, w którym osoby niepełnosprawne mają możliwość pracy zarobkowej. Chociaż są to osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub umysłową szybko odnalazły się w swoich pracach. Pracują rzetelnie, a wykonywane przez nich produkty znacznie różnią się od tych produkowanych taśmowo. Każda rzecz jest wyjątkowa, stworzona ręcznie i dopracowana w najmniejszym szczególe.

Zakład Aktywizacji Zawodowej w Balcerowie ZAZ Balcerów to tak na prawdę jednoroczny projekt. Jego założeniem było wdrożenie osób niepełnosprawnych do pracy. I to udało się bardzo dobrze. Pomimo różnych schorzeń osoby te z chęcią przyjeżdżają do pracy, znają harmonogram dnia i bardzo angażują się w swoje zadania. Prace w ZAZ Balcerów Mamy tutaj różne prace dla naszych pracowników. Są zarówno prace przy tworzeniu rzeczy, takich jak, ozdoby, siedziska, dywaniki, ślimaki dla dzieci, maty sensoryczne czy biżuteria. Ale są też prace w kurniku. Pracownicy dbają o kury niczym o księżniczki. Ptaki dostają specjalnie przygotowywane pasze, w których znajdują się też starte warzywa. Pracownicy zbierają jajka, czyszczą je i segregują według wielkości. W tej chwili oczyszczamy teren pod tunel foliowy i będziemy produkować warzywa - mówi jedna z pracownic zakładu.

Pracownicy ZAZ-u Wielu osobom wydawać się może, że osoby niepełnosprawne nie nadają się do pracy. Tymczasem w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej każdy wykonuje swoje zadania bardzo chętnie. Żaden z pracowników nie dyskutuje, po prostu wykonuje to, co ma do zrobienia. Na sali "robótek ręcznych" panuje pełne skupienie. Dwie panie tworzą ręczne zdobienia słoików. Jedna z pań wyplata ręcznie dywanik. Dwóch panów szyje nakładki na krzesełka. Jeden z panów relaksuje się malując. Widać, że wszyscy są zadowoleni ze swojego zajęcia. W kurniku pracują dwie panie. Doglądają kur, sprawdzają czy niczego nie brakuje ptakom i zbierają jajka. Zanoszą je w koszykach do specjalnego pomieszczenia, gdzie następuje ich segregacja i czyszczenie. Żadnych gwałtownych, czy nieskoordynowanych ruchów, wszystkie prace przebiegają spokojnie i z uśmiechem na twarzy.

Za kurnikiem widać kawałek zaoranego pola. Tu będą rosły warzywa. Tuż obok widać konstrukcję całkiem sporego tunelu foliowego. Zanim zostanie założona folia czwórka pracowników dokładnie wygrabia teren.

Na pytanie jak im się pracuje odpowiadają niemal chórem: Bardzo dobrze. Fajnie tu jest. I lubimy to co robimy. Jest ciekawie. Potrzebni są klienci Żeby Zakład Aktywizacji Zawodowej mógł funkcjonować potrzebuje klientów. Niestety pomimo wielu osób, które doceniają działalność zakładu brakuje kupujących. A ceny są bardzo niskie. Wyjątkowe, ręcznie robione magnesy na lodówkę kupić można za 5 zł. Cudownie miękkie i zdobione poduszki kosztują około 10-15 zł. Ręcznie robione wisiorki, łańcuszki, każdy inny i tworzony z sercem. Lampiony, świeczniki, kwietniki ręcznie wyplatane z bawełnianego sznurka, czy wyjątkowe półeczki na klucze wykonane z drewna. Tymi rzeczami można się zachwycić. Są też maty sensoryczne dla dzieci, ślimaki, które można wsadzić do niemowlęcego łóżeczka lub mogą służyć jako siedzisko. Są też podkładki na krzesła i fotele ogrodowe. Bardzo miękkie, bo nikt nie żałuje wypełnienia. Tutaj nie liczy się zysk a dobrze wykonana praca.

Jednak bez pieniędzy zakład może nie przetrwać. Jego funkcjonowanie może zależeć od uzyskanych przychodów z pracy. Jeszcze kilka miesięcy i projekt, dzięki któremu powstał zakład dobiegnie końca. Co będzie dalej? Tego jeszcze nie wiadomo. Jak kupić te wyjątkowe rzeczy? Produkty stworzone przez niepełnosprawnych pracowników można kupić w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Balcerowie 15C. Co prawda zakład nie znajduje się w Skierniewicach, jednak warto go odwiedzić. Można znaleźć wyjątkowe rzeczy dla siebie lub bliskich. Można też zobaczyć jak one powstają. ZAZ jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00. Warto też śledzić fanpage zakładu na portalu społecznościowym Facebook.

