Cukinia. Zobacz, nasze przepisy na dania z cukinii. Cukinia faszerowana, cukinia zapiekana, cukinia w zalewie. Sprawdź! 27.05.2020

Cukinia. Zobacz, nasze przepisy na dania z cukinii. Cukinia faszerowana, cukinia zapiekana, cukinia w zalewie. Sprawdź! Wiele potraw można przygotować z cukinii. Cukinia jest bogata w potas, żelazo, magnez, witaminę C, witaminę K, witaminę PP i witaminę B1 i beta karoten. Dzięki temu, że jest łagodna w smaku i lekkostrawna, mogą ją jeść już małe dzieci. 23.11.2020.

Cukinia. Zobacz, nasze przepisy na dania z cukinii. Cukinia faszerowana, cukinia zapiekana, cukinia w zalewie. Sprawdź! Przepisy na potrawy z cukinii Cukinia jest nie tylko lekkostrawnym, ale i delikatnym w smaku warzywem. – Cukinia nie musi nam się kojarzyć wyłącznie z dodatkiem do leczo czy potrawką z piekarnika. Możemy ją podać także w formie makaronu! Długie, cienkie nitki uzyskamy za pomocą specjalnej obieraczki lub temperówki. Cukiniowy makaron doskonale będzie komponował się z kurczakiem w towarzystwie łagodnego sosu śmietanowego. Danie efektowne, proste w wykonaniu i niesamowicie smaczne – zapewnia Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska, specjalista ds. żywienia, ekspertka kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!”. KABACZEK A CUKINIA, CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Jaka jest różnica pomiędzy cukinią a kabaczkiem? Są to dwie nazwy tego samego warzywa. Cukinia pochodzi od włoskiego "zucchina" i znaczy tyle co mała dynia. Cukinia - kabaczek (z fr. courgette) na południowym wschodzie Polski - to odmiana dyni zwyczajnej. Kabaczków, cukinii jest bardzo dużo odmian, które różnią się znacznie i wyglądem i smakiem.

Niektórzy nazywają jarzynę cukinią, gdy mówią o młodej roślinie, zaś kabaczkiem kiedy jest już warzywo duże i dojrzałe. Cukinia jest nie tylko lekkostrawnym, ale i delikatnym w smaku warzywem. Zalewa: 3 szklanki octu, 12 szklanek wody, 10 łyżek stołowych cukru, 3 łyżki soli, - razem zagotować. Cukinię pokroić w plastry i powkładać do słoików. Czosnek, marchew i chrzan obrać i pokroić na kawałki - po kilka kawałków powkładać do słoików, dodać liście laurowe i ziarna ziela angielskiego. Słoiki uzupełnić zalewą i zakręcić wieczka. Pasteryzować 10 minut od momentu wrzenia wody.

Cukinia na zimę w słoikach 6 młodych cukinii

1 marchew

korzeń chrzanu

Czosnek

liść laurowy 13-14 sztuk

40 ziaren ziela angielskiego

3 szklanki octu 10 %

Woda 3 l

Cukier 10 łyżek stołowych

Sól 3 łyżki

Gorczyca 3 płaskie łyżki

Surówka z cukinii Skladniki:

2 cukinie

marchewka

jabłko

2 ogórki kiszone

pół małej cebuli Dodatkowo:

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki majonezu

2 łyżki jogurtu naturalnego

sól

pieprz Wykonanie:

Cukinię, jabłko, ogórki kiszone i marchewkę zetrzeć na tarce o dużych oczkach.

Jabłko skropić sokiem z cytryny.

Cebulę pokroić w drobną kosteczkę.

Cukinię posypać solą, ugnieść i odstawić na ok. 15 min., aż puści sok.

Nadmiar wody z cukinii odsączyć na sitku.

Wszystko wrzucić do miski. W osobnej miseczce umieścić majonez, jogurt, sól, pieprz i wymieszać.

Tak przygotowanym sosem zalać surówkę i wszystko dokładnie wymieszać. Szaszłyki z cukinią Szaszłyki z cukinii, zielonej papryki i pieczarek - są bardzo dietetyczne i smakują obłędnie, a do tego tworzą trio najbardziej dietetycznych składników. Cukinia, która aż w 90 proc. składa się z wody i oczyszcza organizm z toksyn, jest podstawowym warzywem dla tych, którzy dbają o linię. Z kolei pieczarki, ze względu na wyjątkowe właściwości prozdrowotne, traktuje się jako tak zwaną żywność funkcjonalną - zmniejszają apetyt oraz hamują wchłanianie tłuszczów. Nie mniejszą rolę odgrywa tu zielona papryka - idealna dla osób stosujących dietę odchudzającą - 100 gramów dostarcza zaledwie 14 kalorii, warzywo to reguluje też przemianę materii.

Cukinia faszerowana mięsem mielonym i ryżem. Przepis 300 g mięsa mielonego

3 średnie cukinie

łyżka koncentratu pomidorowego

1 torebka ryżu

łyżka ziół prowansalskich

3 ząbki czosnku

1 duża cebula

sól

pieprz

4 łyżki startego żółtego sera

oliwki (najlepiej czarne)

olej do smażenia

Cukinię umyć, przekroić i wydrążyć.

Wydrążoną cukinię posolić i popieprzyć.

Ugotować ryż

Na oleju podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulę, dodać mięso, pokrojony na plasterki czosnek i przyprawy. Do usmażonego mięsa dodać na koniec oliwki pokrojone w plastry i koncentrat pomidorowy.

Wszystko to wymieszać z ugotowanym ryżem.

Farsz nakładać do cukinii, posypać serem i wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piec ok 20-30 min. Przepis na spaghetti z cukinii z pesto bazyliowym i serem żółtym Składniki: 2 młode cukinie,

2 łyżki oleju rzepakowego,

4 pomidory suszone (w oleju),

50 ml wody,

100 ml oliwy z oliwek,

3 ząbki czosnku,

pęczek świeżej bazylii,

łyżka łuskanego słonecznika,

100 g sera żółtego,

sól i pieprz do smaku.

Wykonanie:

Cukinie umyć, osuszyć i obieraczką julienne lub tradycyjną do warzyw zestrugać wzdłuż cukinii paseczki przypominające spaghetti. Podsmażyć krótką chwilę na rozgrzanym oleju, a następnie podlać wodą, dodać pomidory suszone pokrojone w paseczki, przykryć pokrywką i poddusić ok. 2 minuty, aż cukinia zmięknie. Oliwę z oliwek, czosnek, listki bazylii i podprażony na suchej patelni słonecznik zmiksować, doprawić solą, pieprzem, polać spaghetti z cukinii i wymieszać. Po wyłożeniu na talerze posypać startym serem żółtym.

(źródło: MSM Mońki) Przepis na duszoną czarną soczewicę z warzywami i serem

Przepis poleca Robert Muzyczka, szef kuchni Dworu Korona Karkonoszy Składniki: szklanka czarnej soczewicy,

cebula,

mała młoda cukinia,

świeża czerwona papryka,

2 ząbki czosnku,

łyżka masła,

główki małej sałaty lodowej,

5-6 gałązek świeżej kolendry lub natki pietruszki,

100 g sera żółtego,

sól i pieprz do smaku . Wykonanie:

Soczewicę dokładnie wypłukać, zalać wodą i ugotować prawie do miękkości. Pod koniec gotowania posolić. W międzyczasie pokroić cebulę, paprykę i cukinię w średnią kostkę, a następnie podsmażyć na oleju. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Dodać posiekany czosnek, odcedzoną soczewicę, masło i parę minut poddusić, żeby smaki dokładnie się połączyły. Na koniec dodać posiekaną kolendrę lub natkę pietruszki, posiekaną sałatę, wymieszać i wyłożyć na talerze. Każdą porcję posypać utartym serem.

(źródło: MSM Mońki)

Co zrobić z cukinii Jeśli jednocześnie poszukujemy nowego spojrzenia na domową kuchnię, ale i jesteśmy zagorzałymi miłośnikami swojskich smaków, spróbujmy spojrzeć na składniki pod nieco innym kątem. Nie bez powodu znane restauracje przywiązują tak dużą wagę do podania potrawy. Umiejętna stylizacja nie tylko wygląda przepysznie, ale i gwarantuje wyjątkowe przenikanie się aromatów. Ciekawym pomysłem jest zmiana klasycznego układu na talerzu. Zamiast kłaść poszczególne składniki w dużych odstępach, ułóżmy je na sobie. Z pewnością tradycyjne kotlety mielone, które dla odmiany podamy na ziemniaczano-cukiniowych talarkach z dodatkiem duszonego pora, dostarczą nam zupełnie innych wrażeń smakowych. – Co ciekawe standardowo używane do przygotowania mielonych jajka i bułkę tartą możemy uzupełnić wiórkami sera żółtego, który pod wpływem wysokiej temperatury doskonale połączy wszystkie składniki – podpowiada Ewa Polińska z MSM Mońki.

Przepis na frykadelki cielęce z serem, ziemniakami i cukinią

Przepis poleca Robert Muzyczka, szef kuchni Dworu Korona Karkonoszy Na frykadelki: 500 g cielęciny mielonej,

czerstwa bułka pszenna,

ok. 150 ml mleka,

jajko,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku,

150 g sera żółtego,

mąka do obtoczenia,

masło klarowane do smażenia.

Wykonanie:

Czerstwą bułkę namoczyć w mleku. Gdy całkowicie zmięknie, odcisnąć i dodać do cielęciny. Dodać również jajko, rozdrobniony czosnek, przyprawy do smaku i 100 g sera startego na tarce. Całość dokładnie wyrobić ręką i uformować małe (ok. 50 g) okrągłe, lekko spłaszczone kotleciki. Następnie obtoczyć w mące i usmażyć na wolnym ogniu, na średnio rozgrzanym maśle z obu stron na lekko złoty kolor. Pozostałe składniki: 5 średnich ziemniaków,

młoda cukinia,

mały por (jasna część),

4 pomidory suszone w oleju,

2 łyżki oleju z pomidorów suszonych,

sól i pieprz do smaku,

świeże oregano.

Wykonanie:

Ziemniaki obrać, umyć i pokroić w cienkie plasterki. Usmażyć na patelni, na łyżce oleju, pod przykryciem, co jakiś czas mieszając. Gdy będą miękkie i lekko zrumienione, doprawić solą, pieprzem i wyłożyć na talerze. Na tej samej patelni podsmażyć na oleju cukinię i pora pokrojonego w plasterki. Pod koniec dodać pomidory pokrojone w paseczki i wymieszać. Tak przygotowane wyłożyć na ziemniaki, a na wierzch gorące cielęce frykadelki. Całość posypać pozostałym startym serem i listkami świeżego oregano.

(źródło: MSM Mońki)

Przetwory z cukinii można przyrządzić na kwaśno, słodko bądź na słono. Cukinia na zimę. Przetwory z cukinii Przygotowanie przetworów z cukinii jest bardzo proste. Można je przyrządzić na kwaśno, słodko bądź na słono. Pamiętajmy też, że warto połączyć w jednym słoiku cukinię i inne warzywa. Jej połączenie z papryką lub pomidorami da smakowity efekt. Cukinia marynowana z musztardą Ten przepis w różnych wariacjach robi zawrotną karierę. Oto jedna z propozycji. Składniki: ok. 2,5 kg cukinii ze skórką, ale bez miąższu z pestkami,

po 1 listku laurowym na słoik.

Na zalewę:

4 szklanki wody,

szklanka octu 10-proc.,

szklanka cukru,

5 łyżek musztardy,

2 łyżki soli kamiennej,

łyżeczka ziarenek czarnego pieprzu,

łyżeczka ziarenek angielskiego ziela.

Przygotowanie:

Do garnka wlać wodę i ocet. Dodać pozostałe składniki i zagotować. Gotową zalewę wystudzić. Cukinię dowolnie pokroić. Pokrojoną cukinię ciasno ułożyć w słoiczkach. Do każdego słoiczka razem z cukinią włożyć po jednym listku laurowym. Zalać wystudzoną zalewą. Słoiki dobrze zakręcić. Wstawić do garnka wyścielonego ściereczką i zalać wodą na wysokość ok.3/4 słoika. Pasteryzować 5 min. od zagotowania, zostawić w garnku do wystygnięcia.

Potrawy z cukinii. Zobacz przepisy na dania z cukinii. KUCHENNA WAGA DIETETYCZNA I DIABETOLOGICZNA – odmierz składniki potraw, sprawdź zawartość kalorii, węglowodanów, tłuszczu i białka >> Zobacz w naszym sklepie <<

Tych produktów nie łącz z kawą, bo sobie zaszkodzisz!