Ćwierćfinał Pucharu CEV. Siatkarki Grot Budowlanych Łódź wygrały w Rumunii tylko jednego seta

Przed meczem prezes Grot Budowlanych Marcin Chudzik nazwał swojego rywala Serbian Team, bo aż sześć reprezentantek Serbii gra w drużynie naszego rywala, a trzy z nich to aktualne mistrzynie świata, na czele z Bojaną Milenković.

Nie taki diabeł straszny – przekonały się siatkarki Grot Budowlanych w pierwszym secie, którego przegrały na przewagi do 23. Kiedy wierzyliśmy w szybkie wyrównanie w drugiej partii gospodynie zdeklasowały nasz zespół do 13.

W trzecim secie łodzianki wreszcie złapały właściwy rytm gry, prowadziły 13:9, 15:11, 19:15. Gospodynie odrobiły straty i doszło do nerwowej końcówki. Łodzianki prowadziły tylko 23:22. Później było wyrównanie. Melis Durul wywalczyła piłkę setową - 24:23. Niestety, znów mamy remis 24:24, za chwilę 25:25. Skutecznie atakuje Monika Fedusio i jest 26:25. W następnej akcji nasze dziewczęta zatrzymują Bojanę Milenković i wygrywają seta 27:25.

Czwarty set był wyrównany – 7:7. Podopieczne trenera Macieja Biernata wyszły na prowadzenie 8:7. Gospodynie jednak nie zamierzały oddawać punktu naszej drużynie. O wygraniu dwóch setów marzył w rozmowie z nami prezes Marcin Chudzik. Mimo ofiarnej gry jego podopiecznych, nie udało się zrealizować tego zamierzenia. Zespół rumuński objął prowadzenie 18:14. Później było 19:17, 21:17, 23:18. Łodzianki gasły w oczach i choć nie mogą mieć do siebie pretensji, bo powalczyły, to jednak wracają z Rumunii bez punktu.