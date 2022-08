Czas na historyczny moment w dziejach Widzewa Łódź

Intensywny okres przygotowawczy, wartościowe sparingi, nowi piłkarze, silniejszy sztab szkoleniowy – ekipa Widzewa Łódź Futsal latem zrobiła wszystko, by być gotowym na historyczny, pierwszy sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zawodnicy rozpoczęli treningi z marszu, niemal od razu po zakończeniu poprzedniego sezonu. Widzewiacy rozegrali wiele sparingów, w tym z czołowymi drużynami ekstraklasy – broniącym tytułu Piastem Gliwice i Cleareksem Chorzów. Ekipę Czerwono-biało-czerwonych wzmocnili m.in. uczestnik zeszłorocznych mistrzostw świata João Bernardes, Maksym Pautiak, jeden z najlepszych zawodników poprzedniego sezonu Futsal Ekstraklasy, czy doświadczony trener Michał Zawadzki.

Okres przygotowawczy upłynął nam pracowicie, sporo czasu poświęciliśmy na zgrywanie zespołu, w którym nie brakuje nowych twarzy i to z różnych zakątków Europy. Mamy świadomość, że ekstraklasa to zupełnie inny poziom niż jej zaplecze, dlatego wiele uwagi poświęciliśmy także grze defensywnej. Chcemy kreować, prowadzić grę - z takim nastawieniem rozpoczniemy rywalizację w elicie i wierzę, że z takimi zawodnikami będziemy mogli to założenie realizować. Już na początku sezonu zmierzymy się z bardzo trudnymi przeciwnikami, więc czeka nas trudne zadanie – mówi Marcin Stanisławski, trener Widzewa Łódź Futsal.