Czas na olimpijski występ Magomedmurada Gadżijewa, zapaśnika AKS Piotrków

Magomedmurad Gadżijew to multimedalista międzynarodowych zawodów – ma w dorobku krążki z mistrzostw świata i Europy, Pucharu Świata i Igrzysk Europejskich, ale w bogatej kolekcji brakuje mu medalu olimpijskiego. Igrzyska w 2016 roku w Rio de Janeiro nie były dla niego udane, ponieważ rywalizację zakończył niespodziewanie już na pierwszej rundzie. Do Tokio poleciał jednak jako dużo bardziej dojrzały i doświadczony sportowiec, odpowiednio ukształtowany pod względem fizycznym i mentalnym. W ostatniej fazie przygotowań, formę szlifował m.in. na obozach w Zakopanem i rodzinnym Dagestanie, gdzie koncentrował się na technice a także miał okazję trenować nad Morzem Czarnym. Bardzo ważnym elementem w końcowym etapie jest zejście do odpowiedniej wagi, w czym bardzo pomocne są konsultacje z dietetykiem przeprowadzane regularnie od dłuższego czasu.

- To są moje drugie igrzyska. W porównaniu do poprzednich, teraz patrzę na wszystko w inny sposób. Do rywalizacji podejdę tak, żeby potem niczego nie żałować; żeby nie powiedzieć: „to, albo tamto mogłem zrobić inaczej”. Z takim nastawieniem staram się wychodzić na każde zawody, ale teraz takie podejście jest szczególnie ważne. Bardzo się cieszę z tego, że przed startem w Tokio udało się zrobić to, co zostało zaplanowane. Ze zdrowiem też jest wszystko w porządku, ominęły mnie poważne kontuzje. Wygląda na to, że w końcu będę walczył całkowicie zdrowy - mówi Magomedmurad Gadżijew, reprezentant Polski na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.