Czas na pierwszą wygraną ŁKS na stadionie Władysława Króla

Obie drużyny mierzyły się dotychczas w spotkaniach o punkty 54 razy i bilans jest korzystny dla katowiczan, którzy wygrywali 24 razy. 14 razy górą byli ełkaesiacy, a 16 potyczek kończyło się remisowo. Bilans bramkowy to 64-47 na korzyść drużyny z Katowic. W minionym, kiepskim dla ŁKS sezonie, ełkaesiacy wygrali na swoim boisku 1:0(0:0) po golu z rzutu karnego Antonio Domingueza, który jest obecnie graczem GKSTychy. W rewanżu katowiczanie wygrali na swoim boisku 2:0 (1:0). Bramkę dla miejscowych zdobył Rafał Figiel oraz ... Maciej Dąbrowski po samobójczym strzale. Tym razem trudno o faworyta potyczki. Łodzianie nie wygrali jeszcze meczu ligowego na swoim stadionie po oficjalnym jego otwarciu, które miało miejsce 22 kwietnia. Tego dnia łodzianie ulegli Chrobremu Głogów 0:1 (0:0) i nawet nie strzelił gola. Po przegranej z Chrobrym były porażki z Widzewem (0:1) oraz Odrą Opole (0:4).

Iii LIGA (grupa 1.)

Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęły trzecioligowe rezerwy ŁKS. W zajęciach prowadzonych przez trenera Marcina Matysiaka, jego asystenta Radosława Pęciaka, Sebastiana Adamczyka (odpowiada za przygotowanie motoryczne) oraz Sebastiana Bielichowskiego (trener bramkarzy) bierze udział prawie 30 piłkarzy. Są w tej grupie Wiktor Czerwiński, Adam Kajszczak, Michał Koszur, Jan Łabędzki, Szymon Łyskawka, Mateusz Marczak i Antoni Młynarczyk. To piłkarze, którzy w minionym sezonie występowali w zespole U 17. Trenuja także Michał Nowakowski oraz Igor Krzyżanek. Obaj grali poprzednio w ŁKS III, rywalizującym w grupie pierwszej Keeza Klasy Okręgowej. Nowym graczem jest 16-letni bramkarz Fabian Borysiuk, który poprzednio reprezentował barwy klubów z Białej Podlaskiej, a z ŁKS podpisał umowę, o czym informowaliśmy, do końca czerwca 2025 roku. Z zespołem Marcina Matysiaka ćwiczy także Jakub Tosik, któremu z końcem czerwca wygasł kontrakt na występy w pierwszym zespole. Doświadczony piłkarz ma pozostać w klubie z alei Unii 2 i grać w rezerwach. Szczegóły umowy z zawodnikiem są podobno ustalone i umowa ma być podpisana w najbliższych dniach. Nowych klubów szukają bowiem między innymi Michał Karlikowski, Łukasz Włodarczyk, Dariusz Gmosiński oraz Artur Sójka. Ten ostatni trenuje z Unią Skierniewice. W sobotę (16 lipca) ŁKS II grać ma sparing z Omegą Kleszczów (Minerska). Początek meczu o 11.ą