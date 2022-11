Czas na wielki mecz Widzewa w hali przy Małachowskiego

Myślisz „polski futsal” – mówisz „Clearex Chorzów”. To pojawiające się wśród kibiców skojarzenie nie powinno budzić kontrowersji, ponieważ zespół ze Śląska to jedna z najbardziej utytułowanych polskich drużyn. Pięciokrotni mistrzowie kraju (2000, 2001, 2002, 2006, 2007) w swoim najlepszym występie w Lidze Mistrzów, w sezonie 2001/2002 awansowali do najlepszej ósemki tych elitarnych rozgrywek.

W obecnym sezonie Futsal Ekstraklasy Clearex jak na razie spisuje się poniżej oczekiwań – z dwoma zwycięstwami i pięcioma porażkami w siedmiu meczach zajmuje jedenaste miejsce w tabeli. Pod koniec września z zespołem rozstał się trener Andrzej Szłapa, żywa legenda klubu, którego na stanowisku zastąpił Rafał Krzyśka.

Nasi rywale z pewnością przyjadą ogromie zmotywowaniu, a to oznacza, że kibice mogą spodziewać się fajnego, otwartego, atrakcyjnego spotkania, z ogromną wolą walki o zwycięstwo z obu stron. Chorzowianie opierają swoją grę na zespołowości, do tego dochodzi renoma Cleareksu, która mimo wszystko także ma niebagatelne znaczenie. Nasz fizjoterapeuta Mateusz Baleja ma w ostatnim czasie sporo pracy, ale mam nadzieję, że ponownie będziemy regularnie dysponować pełnym składem – mówi Marcin Łagiewski, asystent trenera Widzewa Łódź Futsal.