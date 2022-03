Czas na wiosenne porządki na działce. Przycinanie krzewów i drzew w ogrodzie. Wiosenne przycinanie drzew i krzewów 9.03.2022

Przycinanie drzew i krzewów to chyba najważniejsza z wczesnowiosennych czynności w ogrodzie i na działce. Drzewa w sadzie, które nie widziały sekatora, mają tendencję do owocowania co drugi rok i wydają drobne, mało smaczne owoce. Dotyczy to szczególnie jabłoni, grusz i brzoskwini; także jednak nie cięte wiśnie, czereśnie czy śliwy częściej chorują i drobnieją im owoce.