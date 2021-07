Czego potrzeba Widzewowi - mówi trener Widzewa po przegranym sparingu z Koroną Kielce

- Cały czas uczymy się tego, w jaki sposób będziemy chcieli grać. Dziś było widać, że mała część rzeczy, nad którymi zdążyliśmy popracować zaczyna funkcjonować, ale jeszcze duża część nie. Wszystkim nam potrzeba czasu na to, żeby nauczyć się na początek tych podstawowych rzeczy, które będą procentowały w przyszłości.

Teraz czeka nas okres zgrupowania, podczas którego będziemy mogli więcej popracować, aby z każdym kolejnym dniem nasze zrozumienie gry i automatyzmy wypracować.

Karol Czubak i Patryk Mucha jadą z nami na obóz, ale będą trenować indywidualnie z fizjoterapeutami. Co do Mateusza Michalskiego, to druga diagnoza potwierdziła, że być może już niedługo wróci on pełnych treningów z drużyną.