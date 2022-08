Czego unikać w diecie, aby nie szkodzić sercu? Najgorsze jedzenie dla Twojego zdrowia. Dieta zdrowego serca 17.08.2022

Choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Jest to niezbity argument na to, że o serce należy dbać z wyjątkową starannością. Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi, że produkty, które spożywamy w codziennej diecie są wyjątkowo szkodliwe dla naszego zdrowia.

SÓL

CUKIER

Nadmierne spożywanie cukru może prowadzić do otłuszczenia narządów wewnętrznych, nadwagi i problemów z narządami krwionośnymi. Należy pamiętać, że cukier występuje w wielu produktach, nie tylko słodkich przekąskach. Znajdziemy go na przykład w płatkach śniadaniowych, jogurtach czy napojach.

PRZETWORZONE MIĘSA

Przetworzone mięso to szynka, kiełbasa czy parówki. Często znajduje się w takich produktach mnóstwo soli i konserwantów, głównie w tych, o niskiej jakości. Częste spożywanie takich produktów może prowadzić do nadciśnienia i miażdżycy, które mogą przerodzić się w zawał serca.

PRODUKTY SMAŻONE

Zwłaszcza smażone na głębokim oleju. Zaliczają się do nich frytki, chipsy, a także kotlety schabowe, które goszczą na polskich stołach bardzo często. Produkty smażone na głębokim oleju są często znacznie bardziej kaloryczne. Ponadto ich częste spożycie może w znacznym stopniu zwiększyć poziom złego cholesterolu w organizmie, co może prowadzić między innymi do miażdżycy.