Czekoladowa Majówka na Piotrkowskiej w Łodzi. Stragany z czekoladą, słodyczami, piwami regionalymi i upominkami przyciągnęły tłumy

Majówka w ogrodzie botanicznym w Łodzi. Zaczęły kwitnąć tulipany w botaniku!

Pierwsze tulipany zakwitły na majówkę w ogrodzie botanicznym. Jednak w tym roku wiosna spóźniona jest co najmniej o tydzień. To sprawiło, że tylko część z 50 tys. roślin na tulipanowym polu ma już kwiaty. Część sektorów jest wciąż zielona, widać tylko liście lub pąki. Niekorzystna aura sprawiła też, że ludzi w ogrodzie jest mniej niż zwykle w majowy weekend. To pozwala się cieszyć pięknem kwiatów w ciszy i spokoju. Pracownicy ogrodu spodziewają się, że cała kolekcja tulipanów rozkwitnie w przyszły weekend, czyli 8-9 maja. Ogród czynny jest codziennie od godz. 9 do 20, bilety kosztują 8 i 4 zł.