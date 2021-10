"Czerwona kartka dla Czarnka!" Pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi w Dzień Edukacji Narodowej w czwartek 14.10.2021

Propozycje Przemysława Czarnka dla nauczycieli

Przypomnijmy. Według aktualnych propozycji resortu, po podwyżkach we wrześniu 2022 r. nauczyciele (w zależności od tzw. stopnia awansu zawodowego) mieliby przeciętnie zarabiać od 4950 zł (kwoty w artykule podajemy brutto) do 7890 zł, przy gwarantowanych pensjach minimalnych na poziomie 4010 zł - 5130 zł. Ale podwyżki nastąpiłyby po zwiększeniu – o cztery godziny – tzw. pensum, czyli czasu spędzanego przez nauczycieli pod tablicą. Obecnie pensum to najczęściej 18 godzin tygodniowo (m.in. w podstawówkach i ogólniakach). Resort obiecuje, że zwiększenie pensum (nadal w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy) będzie możliwe dzięki odbiurokratyzowaniu szkoły (czyli czas spędzany pod tablicą da się wydłużyć w ramach etatu, bo mniej godzin zajmie "papierologia").