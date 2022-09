Czerwone Smoki będą gościem drużyny Widzewa Łódź

Po wysokiej porażce 0:9 z Constractem Lubawa czas wyciągnąć wnioski, zewrzeć szyki i dalej zbierać doświadczenie oraz walczyć o cenne punkty w debiutanckim sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po wymagającym starciu z jednym z kandydatów do tytułu, ekipę Marcina Stanisławskiego czeka mecz z kolejnym groźnym przeciwnikiem - zespołem Red Dragons Pniewy. W ekipie Czerwono-biało-czerwonych nie ma poważnych urazów eliminujących z gry, nie ma też zawodników wykluczonych ze względu na kartki.

Spotkanie z Constractem to była dla nas lekcja futsalu, z której wyciągnęliśmy właściwe wnioski. Starcie z tak wymagającym rywalem otworzyło nam oczy na nasze braki, uświadomiło, nad czym szczególnie musimy pracować. Wszystko sobie przeanalizowaliśmy i ze zresetowanymi głowami podejdziemy do następnego meczu. Zawsze walczymy po to, żeby wygrywać, dlatego w sobotę też zagramy z takim nastawieniem - mówi Wiaczesław Kożemjaka, zawodnik Widzewa Łódź Futsal.