Czesław Mozil nagrał piosenkę i teledysk „Dzieci z Przemysłowej” - zobacz klip

Poruszającą kompozycję „Dzieci z Przemysłowej” firmują Czesław Mozil & Grajkowie Przyszłości, a wykonawcom towarzyszą chór i orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki przy ul. Rojnej w Łodzi.

W teledysku prezentowane są materiały archiwalne dotyczące obozu przy ul. Przemysłowej, pojawiają się w nim także dorośli, którzy przeżyli obozowy koszmar. Oglądamy Czesława Mozila i chórzystów śpiewających przy Pomniku Pękniętego Serca - czyli Pomniku Martyrologii Dzieci w parku im. Szarych Szeregów, u zbiegu ulic Brackiej i Staszica, upamiętniającym tragiczne losy dzieci polskich w okresie II wojny światowej, a szczególnie dzieci-więźniów pobliskiego obozu dla polskich dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej. Część zdjęć powstała poza tym w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej oraz na ulicach miasta i w Muzeum Dzieci Polskich.

„Wzięli nas tu siłą, ogolili głowy, to my dzieci, dzieci z Przemysłowej. W nasze opowieści nam nikt nie uwierzy, całkiem niemożliwe, żeby ktoś tu przeżył” - brzmi fragment utworu. Twórcą muzyki jest Czesław Mozil, a słowa napisał Michał Zabłocki. Orkiestrę poprowadził Grzegorz Wierus, a chór - Kamil Chałupnik. Autorami zdjęć są Marcin Pabiniak i Sebastian Andrzejewski.

Grajkowie Przyszłości to świąteczna orkiestra Czesława Mozila, do której artysta zaprosił szkoły muzyczne. Wspólnie mają na koncie album „Kiedyś to były święta”, nagrodzony Fryderykiem.