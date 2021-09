Czołowe zderzenie na DK 91 w okolicach Radomska. Wypadek na wysokości Borowiecka

Do czołowego zderzenia dwóch pojazdów doszło w piątkowe popołudnie (24 września) na drodze krajowej nr 91 w okolicach Radomska. Wypadek wydarzył się około godziny 14 na wysokości Borowiecka. Jak ustalili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, kierujący toyotą 59-letni mieszkaniec gminy Kobiele Wielkie nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z hyundaiem, którym kierował 68-letni mieszkaniec Radomska. Sprawca zdarzenia najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Do szpitala przewieziona została jedna z trzech osób uczestniczących w zdarzeniu. To pasażerka toyoty. Na miejscu wciąż trwają utrudnienia w ruchu.