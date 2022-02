Czterech rugbistów KS Budowlani Commercecon Łódź w kadrze Polski

Michał Dudek, Michał Łaszcz, Alan Owczarek i Mateusz Zjawiony to jedni z najmłodszych zawodników powołanych na zgrupowanie, bo wszyscy mają poniżej 20 lat. W turnieju Reprezentacja Polski wystawiła dwie drużyny, które zagrały przeciwko Litwie i drużynom klubowym. Pierwsza drużyna narodowa wygrała turniej w finale pokonując gospodarzy 25:10.

- Zależy nam, żeby zawodnicy, zwłaszcza ci młodzi, ogrywali się i łapali doświadczenie na boisku na poziomie międzynarodowym - powiedział trener reprezentacji siódemek Andrzej Kozak. - W trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy będziemy się starali jak najwięcej grać, bo to przynosi najlepsze rezultaty.

Zgrupowanie jest początkiem przygotowań Reprezentacji Polski do cyklu dwudniowych turniejów Mistrzostw Europy, które odbędą się latem. 25 i 26 czerwca Polacy zagrają w Lizbonie, a tydzień później, 2 i 3 lipca - w Moskwie. 16 i 17 lipca nasza Reprezentacja zagra w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata w Rugby 7, które odbędą się od 9 do 11 września w Kapsztadzie w RPA. Trzymamy kciuki za sukces reprezentacji, żeby łódzkich zawodników nie zabrakło w składzie!