Cztery medale AKS Piotrków podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Piotrkowscy zapaśnicy wystąpili w Suwałkach w silnym składzie – aż sześcioro z nich to członkowie kadr narodowych kadetek i kadetów. Prawie wszyscy znaleźli się w strefie medalowej, co potwierdziło ich przynależność do ścisłej krajowej czołówki. W rywalizacji dziewcząt tytuł wicemistrzyni Polski zdobyła Karina Dolna (kat. 65 kg), a brązowy medal Kinga Jaroniek (kat. 43 kg). Julia Dolna, trzecia piotrkowska kadrowiczka, ze względu na kontuzje nie była w pełnej dyspozycji i tym razem zakończyła rywalizację poza podium.

Kadeci AKS także wywalczyli srebro i brąz: drugi kategorii 80 kg był Patryk Robaszek, a na najniższym stopniu podium stanął Mateusz Dawid (kat. 71 kg). Na wysokim, piątym miejscu turniej w Suwałkach zakończył Stanisław Fussy (kat. 80 kg), kolejny zapaśnik kadry kadetów. Tuż za podium uplasowali się także Adam Pluta (kat. 48 g) i Adrian Nurkowski (kat. 80 kg). Dzięki medalom i wysokim pozycjom punktowanym, kadeci AKS w klasyfikacji klubowej zajęli czwarte miejsce.