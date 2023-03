Cztery złote medale zawodników LKS Łódzkiej Akademii Zapasów w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego. Zdjęcia

Jakub Młynarczyk w kat 44gk,

Ksawier Berendyuha w kat. 71kg

- Mając na uwadze, iż zawodnicy startowali w innym stylu niż trenują na co dzień, pokazali serce do walki, a zdobyte medale udowadniają, iż styl nie gra roli w walce na macie - ocenia Karolina Leśniewska, prezes LKS Łódzka Akademia Zapasów. - Zdobyte doświadczenia podczas turnieju pozwolą trenerom i zawodnikom realizować plany szkoleniowe. Podczas turnieju zabrakło naszego złotego medalisty Mistrzostw Polski tej grupy wiekowej - Piotra Greli. Piotr odpoczywa przed eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w stylu wolnym i w stylu klasycznych do której już się zakwalifikował. Podziękowania należą się również Michałowi Greli, który podczas turnieju wspierał zawodników w narożniku.