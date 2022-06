Czwarty nowy piłkarz w drużynie Widzewa. Czy to jest wreszcie napastnik?

Zawodnikiem, o którym była mowa w ostatnim rebusie, a o którym pierwsi dowiedzieli się kibice oglądający z trybun #SerceŁodzi mecz rezerw, jest Bozhidar Chorbadzhiyski! - napisał Widzew na swoim profilu na Facebooku.

Bułgarski obrońca przejdzie w następnym tygodniu testy medyczne.

26-letni obrońca w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy wystąpił w 22 meczach w barwach Stali Mielec, w których strzelił jednego gola w meczu ze Śląskiem.

Obrońca PGE Stali Mielec Bożidar Czorbadżijski został powołany do reprezentacji Bułgarii na czerwcowe mecze Ligi Narodów z Macedonią Północną, Gibraltarem i dwa spotkania z Gruzją. W niedzielę zagrał w Tbilisi przeciwko Gruzji (0:0). To nie jego pierwsze powołanie do kadry Bułgarii, od 2016 roku rozegrał w niej 9 meczów.

Zanosi się na to, że Bożidar Czorbadżijski będzie czwartym nowym piłkarzem w Widzewie. Trzecim obrońcą. Wcześniej kontrakty z Widzewem podpisali: Mateusz Żyro i Serafin Szota oraz pomocnik Juljan Shehu. Kiedy będzie napastnik?

Przejmujemy dwóch stoperów ze stali mieliec która ledwo się utrzymała? No to życzę nam powodzenia bo bardzo się przyda. I jeszcze jedno. Kiedy w końcu przyjdzie bramkostrzelny napastnik??? - napisał na FB kibic Widzewa.