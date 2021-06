Czwarty przetarg na sprzedaż Sukcesji już w sierpniu. Chętny musi zapłacić nie mniej niż 85 mln zł. Czy tym razem będzie nabywca?

Za dwa miesiące odbędzie się czwarty przetarg na sprzedaż Sukcesji. Zaplanowano go na 10 sierpnia, a cena wywoławcza wynosi 85 mln zł i jest niższa o 41 mln zł w porównaniu do pierwszego przetargu.Jest szansa, że jeszcze podczas tegorocznych wakacji Sukcesja znajdzie nowego inwestora. Czwarty przetarg zaplanowano bowiem na 10 sierpnia, a chętny musi zapłacić nie mniej niż 85 mln zł. To o 14 mln zł mniej niż w trzecim przetargu i aż o 41 mln zł mniej niż w przetargu numer trzy.Czytaj dalej

SZYK, GG