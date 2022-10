Czy będą zmiany w składzie drużyny Widzewa? Chciałbym, aby Widzew był jak Raków

- Mateusz Żyro jest już w pełni sił, mamy szersze pole, a czy będą zmiany zawodnicy dowiedzą się jako pierwsi - powiedział trener Widzewa Janusz Niedźwiedź. - Marek Hanousek jest zdrowy, na szczęście ten uraz nie okazał się groźny. Marek szybko do nas wrócił, a czy wyjdzie od początku, podejmiemy decyzję przed meczem. Raków to zespół jakościowy, ma swój styl i swoje powtarzalności. Chciałbym, aby mój zespół był tak powtarzalny. Wszyscy wiedzą, co mają robić, w którym momencie. Raków od wielu lat prowadzony przez jednego trenera miał tę możliwość, żeby wypracować sobie swój styl.

Dominik Kun zdradził, że spotka się z bratem Patrykiem przed meczem. - Rozmawiamy ze sobą, to będą ogólnikowe rozmowy, ale nie o meczu - powiedział widzewiak. - Nie przekazujemy sobie żadnych informacji. Będziemy musieli zagrać najlepszy mecz w tym sezonie, żeby wygrać. Po dwóch wygranych z rzędu czujemy się dobrze. Wsparcie z trybun na pewno nam pomoże.

- Dominik będzie miał większą rodzinę za sobą, bo 18 tysięcy zasiądzie na trybunach - dodał żartobliwie trener Janusz Niedźwiedź.