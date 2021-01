Czy będzie podwyżka emerytur i rent w 2021 roku? Na jaką podwyżkę mogą liczyć renciści i emeryci? Waloryzacja świadczeń w 2021 27.01.2021

W tym roku nadal obowiązuje formuła waloryzacji procentowo-kwotowej. Rząd ustalił więc stałą kwotę podwyżki, którą otrzymają osoby z najniższymi świadczeniami. Wyniesie ona 50 zł brutto (42 zł netto), czyli będzie nieco niższa niż w minionym roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero w lutym 2021 roku, gdy GUS poda zweryfikowane dane. Gdyby jednak ogłoszony w lutym wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 proc., do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji. Oznacza to, że nie będzie minimum w wysokości 50 zł brutto, bo takie minimum zapewni sama tylko procentowa waloryzacja.

Wskaźnik waloryzacji rozumiany jest jako ubiegłoroczny wskaźnik inflacji, zwiększony o co najmniej 20 proc. wzrostu przeciętnego realnego wynagrodzenia (czyli ponad inflację). Okazało się, że przynajmniej inflacja była w 2020 r. nieco wyższa niż to wcześniej zakładano i wyniosła 3,9 proc. (a nie 3,8 proc.). Możliwe, że nieco wyższy był również realny wzrost płac, ale o tym dowiemy się dopiero z komunikatu GUS w lutym br.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji będzie prawdopodobnie na poziomie 4,16 procent. Oznacza to, że emeryci dostaną więcej pieniędzy niż wcześniej było to ogłaszane. Rząd planował bowiem wcześniej, że waloryzacja ma wynieść 3,84 proc. Skąd ta nagła podwyżka?

W 2010 r. przeciętna podwyżka emerytur (ustawowa) wyniosła 70,23 zł, zaś w 2011 r. – 50,14 zł.

W 2012 r. rząd zdecydował się na waloryzację kwotową i podwyższył świadczenia o 71 zł.

W 2013 r. nastąpił powrót do starych zasad i przeciętny wzrost świadczeń wyniósł 70,61 zł.

W 2014 r. podwyżka wyniosła przeciętnie 29,87 zł, zaś w 2015 r. waloryzacja była kwotowa-procentowa i wyniosła nie mniej niż 36 zł.

W 2016 r., mając na względzie groszowe podwyżki ustawowe, zdecydowano się wprowadzić jednorazowe dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych, w kwocie od 50 do 400 zł, w zależności od sumy wszystkich świadczeń przysługujących osobie uprawnionej.

W 2017 r. emerytury zostały podniesione o 0,44 proc. Podwyżka nie mogła być jednak niższa niż 10 zł. Dodatkowo rząd zdecydował się na podwyżkę najniższych świadczeń do 1000 zł.

W 2018 emerytury zostały podniesione o 2,98 proc.

W 2019 r. emerytury zostały podniesione o 2,86 proc., przy czym podwyżka nie mogła być niższa niż 70 zł. Dodatkowo w maju 2019 r. emeryci i renciści otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 1100 zł brutto.

W 2020 r. emerytury zostały podniesione o 2,98 proc., przy czym podwyżka nie mogła być niższa niż 70 zł. W tym samym roku wprowadzono na stałe dodatkowe roczne świadczenie uzupełniające(tzw. 13 emeryturę).

