Czy dziś jest niedziela handlowa? Czy są otwarte sklepy? W te niedziele sklepy będą otwarte. Kalendarz niedziel handlowych

Niedziele handlowe 2023 - gdzie można zrobić zakupy?

Już od kilku lat galerie handlowe, sklepy spożywcze i budowlane obowiązuje zakaz handlu w niedzielę. Oznacza to, że w 2023 roku wypada jedynie 7 niedziel handlowych, kiedy mieszkańcy będą mogli udać się na zakupy. Nietypowa sytuacja będzie miała miejsce 24 grudnia, kiedy wypada ostatnia niedziela handlowa w 2023 roku. Tego dnia wypada również Wigilia, a więc pomimo przyzwolenia na handel, to zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy będą otwarte jedynie do godz. 14.00.